Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, est devenu le premier footballeur de l’histoire à marquer dans six Coupes du monde différentes, une performance historique.

Il a ainsi inscrit un doublé ce mardi soir face à l’Ouzbékistan, lors de la rencontre disputée au stade NRG dans le cadre de la deuxième journée du groupe 11 de l’édition 2026.

La star du club saoudien Al-Nassr a ouvert le score d’une tête précise six minutes après le coup d’envoi, avant de doubler la mise à la 39^e minute.

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La star portugaise, âgée de 41 ans, avait déjà trouvé le chemin des filets en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022, perpétuant un parcours exceptionnel en Coupe du monde.

Au total, il a marqué dix buts : un en 2006, 2010, 2014 et 2022, deux en 2026 et quatre en 2018.

En surpassant son rival Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, auteur de cinq éditions distinctes grâce à son quintuplé face à l’Algérie et à l’Autriche dans l’épreuve en cours, « La Pulga » ayant pris part à six tournois sans toutefois marquer en 2010.

Malgré tout, la star argentine affiche un total impressionnant de 18 buts et occupe toujours la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, devant Kylian Mbappé et Miroslav Klose (16 buts chacun).