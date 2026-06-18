Vidéo : même s’il n’a pas marqué, la célébration de Ronaldo fait sensation à la Coupe du monde

La star portugaise Cristiano Ronaldo n’a pas brillé lors de ses débuts à la Coupe du monde 2026, puisqu’il est resté muet face à la République démocratique du Congo. Ce n’est pourtant pas son jeu qui a fait parler, mais sa célébration.

Le quintuple Ballon d’Or a été critiqué après une performance jugée discrète lors du match nul 1-1 concédé par le Portugal face à la République démocratique du Congo, mercredi, lors de la première journée de la phase de groupes.

Vingt-quatre heures plus tard, sa célèbre célébration a resurgi lors de la Coupe du monde : elle a été reprise lors du match République tchèque-Afrique du Sud, également conclu sur le score de 1-1, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes.

La rencontre a été marquée par un moment fort : Tebohu Mokwena a inscrit le but égalisateur pour l’Afrique du Sud à la 83^e minute sur penalty, premier but des « Bafana Bafana » dans cette édition de la Coupe du monde.

Après avoir transformé le penalty, le milieu de terrain s’est dirigé vers les supporters et a reproduit la célébration du « sommeil », popularisée par la star portugaise lors de son passage à Manchester United entre 2021 et 2022.

Bien que Ronaldo ait abandonné cette pantomime depuis son départ d’Old Trafford fin 2022, elle reste associée à son nom : il en fut le premier inventeur, avant qu’elle ne conquière les pelouses du monde entier et ne soit adoptée par de nombreux joueurs.