Le Français Kylian Mbappé a inscrit un nouveau but pour son équipe du Real Madrid face à son hôte l'Elche, lors du match qui oppose les deux formations ce mardi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Espagne, poursuivant ainsi la belle réussite offensive de l'attaquant du club madrilène au cours de la saison actuelle.

Le but de Mbappé est survenu à la 33e minute, après avoir reçu une superbe passe de Yan Diomandé, que l'attaquant français a conclue d'une seule touche directement au fond des filets, portant l'avantage du Real Madrid à deux buts à zéro, avant que la joie des supporters du club merengue ne se transforme en inquiétude après la chute du joueur sur la pelouse à la suite d'un choc avec Matías Dituro, le gardien de l'Elche.

Mbappé est resté au sol pendant plusieurs minutes, dans une atmosphère d'attente parmi les joueurs du Real Madrid et les supporters, par crainte d'une blessure, avant de quitter momentanément le terrain pour recevoir des soins. Dans le même temps, le duo composé d'Endrick et de Carlos Espí a commencé à s'échauffer le long de la ligne de touche, dans l'éventualité où l'attaquant français ne pourrait pas terminer la rencontre.

Mais Mbappé est rapidement revenu sur la pelouse après avoir reçu des soins, rassurant les supporters du Real Madrid et poursuivant sa participation normalement, avant de prouver sa volonté de continuer à briller face à l'Elche en inscrivant un nouveau but quelques minutes après son retour, mais l'arbitre l'a refusé pour hors-jeu.

Avec ce but, Mbappé prend la tête du classement des buteurs de la Liga cette saison avec un total de 7 buts, à une seule longueur du duo du Barça, Raphinha et Lamine Yamal.

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