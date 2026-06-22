Vidéo : Mbappé détrône « La Fenomenó » et continue de talonner Messi

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a poursuivi son irrésistible ascension lors de la Coupe du monde 2026 en ouvrant le score face à l’Irak lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Il a ouvert le score pour les Bleus dès la 14^e minute d’une frappe puissante du gauche qui a fini au fond des filets, offrant un avantage précoce à la sélection tricolore.

Avec ce but, la star des Bleus porte son total à trois réalisations dans cette édition et reste dans la course au titre de meilleur buteur, juste derrière l’Argentin Lionel Messi, auteur de quatre buts.

Au-delà de la course au Soulier d’or, Mbappé poursuit son ascension au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde : avec 15 réalisations, il rejoint désormais la légende brésilienne Ronaldo Nazário à la troisième place.

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Il a par ailleurs dépassé la légende allemande Gerd Müller (14 buts) et se retrouve à une seule longueur du deuxième meilleur buteur de l’histoire, Miroslav Klose, auteur de 16 réalisations.

Il n’est désormais qu’à trois unités du record absolu détenu par Messi (18 buts en phases finales), ce qui confirme que l’attaquant des Bleus est l’un des principaux prétendants à de nouveaux records dans les années à venir.







