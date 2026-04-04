Vidéo : malgré son triplé, Riyad Mahrez déclenche une crise à Al-Ahli Jeddah

L'Algérien Riyad Mahrez, star de l'Al-Ahli de Djeddah, a déclenché une crise au sein de l'équipe, malgré la large victoire remportée face à son adversaire, le Damac, dans le championnat saoudien Roshen.

Al-Ahli s'est imposé 3-0 face à Damac ce samedi, au stade Al-Inmaa de Djeddah, lors de la 27e journée du championnat Roshen.

Alors qu'Al-Ahli menait 3-0, l'Allemand Matthias Jaissle, l'entraîneur de l'équipe, a décidé de faire entrer l'attaquant saoudien Firas Al-Buraikan à la 70e minute, à la place de Riyad Mahrez.

L'Algérien a manifesté sa colère en quittant le terrain. Il a serré la main de Jaissle avant de lui adresser quelques mots, comme s'il s'interrogeait sur la raison de son remplacement dans la plupart des matchs, avant qu'un membre du staff technique n'intervienne pour le calmer.

Selon le site « Transfermarkt », il s'agit du 22e match au cours duquel Riyad Mahrez est remplacé, sur les 35 matchs qu'il a disputés dans différentes compétitions avec Al-Ahly depuis le début de la saison actuelle.

C'est également le neuvième match consécutif de la Ligue Roshen au cours duquel la star algérienne est remplacée avant la fin de la rencontre, ce qui pourrait justifier sa colère.

Rappelons que Mahrez a contribué à 20 buts lors de ses 35 matchs avec l'Al-Ahly depuis le début de la saison actuelle, dont 7 buts marqués et 13 passes décisives.

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