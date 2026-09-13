Vidéo : malgré son expulsion, Foden se moque des supporters de Manchester United

Phil Foden, la star de Manchester City, s'est moqué de certains supporters de Manchester United alors qu'il quittait le terrain d'Old Trafford, à l'issue de la victoire de City dans le derby (1-0), dimanche soir, à Old Trafford, lors de la quatrième journée de Premier League.

Foden a reçu un carton rouge direct pour avoir donné un coup de pied à Bruno Fernandes, le capitaine de United, à la 23e minute, laissant l'équipe d'Enzo Maresca face à une tâche extrêmement difficile pour poursuivre son début parfait en Premier League.

Mais Erling Haaland a mené City vers cette précieuse victoire grâce à un but controversé, permettant aux Citizens de conserver un parcours parfait (12 points) en 4 matchs, à égalité en tête avec Arsenal.

Dans le même temps, United reste bloqué à la treizième place, avec seulement 4 points, et il est clair que Foden n'avait pas beaucoup de compassion alors qu'il se frayait un chemin pour quitter le terrain de son adversaire.

Foden est apparu dans une vidéo après le match, souriant et indiquant du doigt le score de 1-0 aux supporters de Manchester United, à l'extérieur du terrain, ignorant les huées bruyantes qui lui étaient adressées.

Foden avait écrit sur « X » après la fin du derby : « Une performance incroyable des joueurs. Je suis très déçu de ne pas avoir pu jouer mon rôle comme il faut. Fier d'appartenir aux Blues. »

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