Le Brésilien Malcom de Oliveira, joueur d'Al-Hilal, a fortement attiré les regards lors de la confrontation face à Al-Faisaly, qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la première journée de la Roshn League.

Malcom est parvenu à inscrire le deuxième but à la 26e minute de la première mi-temps, d'une superbe frappe du pied droit après un déplacement idéal dans la surface de réparation.

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Le but de Malcom est plus qu'une simple action, il représente une réponse à sa force et à ses grandes capacités, après que son nom a été associé à un départ des rangs d'Al-Hilal durant le mercato estival en cours.

Dans le même temps, plusieurs sources indiquent que le match actuel est le dernier de la star brésilienne sous le maillot d'Al-Hilal, celui-ci ayant adressé quelques signes aux supporters.

Malcom avait rejoint les rangs d'Al-Hilal à l'été 2023, en provenance du Zénith russe, à un moment où des rapports de presse indiquaient que le joueur semblait proche de jouer avec Al-Diriyah.