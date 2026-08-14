Vidéo : Malcom attire tous les regards lors de sa soirée d'adieu à Al-Hilal !

Le Brésilien Malcom de Oliveira, joueur d'Al-Hilal, a fortement attiré l'attention lors de la confrontation face à Al-Faisaly, qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la première journée du championnat Roshn.

Malcom est parvenu à inscrire le deuxième but à la 26e minute de la première mi-temps, d'une superbe frappe du pied droit après un déplacement parfait dans la surface de réparation.

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Le but de Malcom est bien plus qu'une simple action, il s'apparente à une réponse quant à sa force et à ses grandes capacités, après que son nom a été associé à un départ des rangs d'Al-Hilal durant la période des transferts estivaux en cours.

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Dans le même temps, de nombreuses sources indiquent que le match actuel est le dernier du crack brésilien sous le maillot d'Al-Hilal, celui-ci ayant adressé quelques signes aux supporters.

Malcom avait rejoint les rangs d'Al-Hilal à l'été 2023, en provenance du Zénith russe, à un moment où des rapports de presse indiquaient que le joueur semblait proche de jouer avec Al-Diriyah.