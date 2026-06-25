Vidéo : Mahib Abdelhadi présente ses excuses à Hamza Abdelkarim

Sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux, le journaliste Mahib Abdel Hadi a présenté des excuses publiques au jeune footballeur Hamza Abdel Karim, assurant qu’il n’avait jamais voulu minimiser le talent de l’international égyptien.

La polémique avait éclaté après ses propos interrogatifs sur le « tapage médiatique » entourant le jeune joueur : « Je ne comprends pas ce qui justifie toute cette agitation. Il a marqué un but avec l’équipe réserve, alors de quoi s’agit-il ? Qui est derrière tout cela ? »

Il a ajouté : « Pourquoi mettre autant de pression sur un jeune joueur, comme s’il devait nous mener à la Coupe du monde ? Endrick, qui a le même âge, a marqué contre l’Égypte sans que cela fasse autant de bruit. »

Des excuses directes à Hamza Abdelkarim

Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook officiel, il a coupé court à la polémique en déclarant : « Je présente mes excuses de manière claire et franche si l’un de mes commentaires, l’une de mes paroles ou ma façon de m’exprimer a été interprété comme de la moquerie ou une dépréciation du joueur. »

S’adressant directement au joueur, il a ajouté : « Si mes propos t’ont blessé ou gêné, je te présente mes excuses et je te souhaite une carrière pleine de succès. Tu as l’âge de mon fils, je n’ai jamais voulu t’atteindre personnellement. »

« Mon intention était purement technique, pas personnelle », a-t-il précisé.

Le journaliste a également présenté ses excuses à la famille du joueur ainsi qu’à ses supporters, lui souhaitant bonne chance avec son club et l’équipe nationale égyptienne. Il a conclu en soulignant que Hamza incarne « une nouvelle génération de talents prometteurs qui méritent d’être soutenus et encouragés, loin de toute pression ».

Abdelhadi a rappelé que ses nombreuses années de journalisme sportif l’ont toujours conduit à privilégier l’analyse technique plutôt que la critique personnelle. « Si mon expression a été maladroite ou mal interprétée, je réitère mes excuses », a-t-il ajouté.

Il a conclu son intervention en réaffirmant son respect pour les supporters et leur engagement à protéger les jeunes talents qui incarnent l’avenir du football égyptien, estimant que cette passion « mérite respect et reconnaissance ».