VIDEO : Lionel Messi reviendra-t-il à Barcelone ? Joan Laporta répond à la question d'un fan

Joan Laporta continue d'alimenter les rumeurs de retour de Lionel Messi à Barcelone. Le président des Blaugrana a répondu aux questions des fans.

L'avenir de Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain s'assombri de jours en jours. Alors que la tendance était à une prolongation de l'Argentin avant la Coupe du monde au Qatar, énormément d'eau a coulé sous les ponts depuis. L'élimination du PSG dès les huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich a largement remis les compteurs à zéro et la prolongation de Lionel Messi n'est plus vraiment à l'ordre du jour depuis.

Laporta ne botte pas en touche

En fin de contrat cet été, le champion du monde 2022 bénéficie de l'intérêt de plusieurs clubs, mais c'est bel et bien le FC Barcelone qui semble se détacher. Le septuple Ballon d'Or a quitté le Camp Nou à l'été 2021 en tant qu'agent libre, avec un transfert sensationnel vers le Paris Saint-Germain une fois qu'il est devenu évident que les fonds n'étaient pas disponibles pour le lier à un nouveau contrat en Catalogne.

Lionel Messi a de nouveau son destin en main cet été et son avenir se situe entre la France et un retour en Catalogne, les dirigeants actuels de la Liga cherchant à ramener l'enfant prodigue dans son foyer spirituel. Laporta continue d'être interrogé à ce sujet et semble avoir laissé entendre aux supporters qu'un coup d'éclat est à l'étude.

Un fan a demandé à Laporta avant le match nul 0-0 du Barca à Getafe dimanche si Messi pourrait retourner au Camp Nou, ce à quoi l'homme fort des Blaugrana a répondu : "Oui". Une réponse qui a le mérite d'être clair. Le FC Barcelone ne se cache plus, et comme l'a déjà laissé entendre son directeur sportif, est à la recherche d'un plan pour financer le retour de Lionel Messi.

Les finances, seul et unique blocage

Le FC Barcelone doit encore réduire ses dépenses afin de rendre possible un transfert de Lionel Messi, avec des ventes estivales en vue. Mais les Barcelonais sont déterminés à réintégrer le grand joueur de tous les temps dans leur équipe, après l'avoir vu inscrire 672 buts pour le club en 778 apparitions en dix-huit ans chez le club catalan.

Plus le temps passe et plus le FC Barcelone se dégage comme l'option numéro 1 de Lionel Messi. Les dirigeants catalans ont désormais quelques semaines pour étudier la meilleure manière de matérialiser le retour de l'enfant prodige en Catalogne, ce qui devrait ravir au plus haut point son ex-coéquipier et désormais entraîneur, Xavi.