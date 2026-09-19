Al-Ahli d'Arabie saoudite a été la cible d'une situation moqueuse en provenance des tribunes de Mamelodi Sundowns, le club sud-africain, lors de la confrontation qui a réuni les deux équipes dans le cadre de la Coupe du monde des clubs. La rencontre s'est soldée par une défaite du club saoudien sur le score de 2-1, après que le champion d'Afrique a ouvert le score, avant qu'Al-Ahli ne parvienne à égaliser, puis que les locaux ne reviennent pour inscrire le but de la victoire.

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Selon une séquence vidéo qui circule depuis les tribunes du stade de Sundowns, l'un des supporters est apparu en brandissant une banderole portant une phrase moqueuse en langue arabe, qui indiquait : « La honte de la relégation ne s'effacera jamais ». Cette phrase a été associée ces dernières années aux provocations entre supporters à l'encontre d'Al-Ahli dans le football saoudien, en référence à la relégation de l'équipe en deuxième division en 2022.

Le public de Sundowns a exploité cette phrase dans l'ambiance du match, dans une scène remarquable qui a attiré l'attention sur les réseaux sociaux, d'autant plus que son utilisation est intervenue dans les tribunes d'une équipe d'Afrique du Sud face à un club saoudien, ce qui a conféré à la scène un caractère différent et a ramené à la mémoire l'une des phrases les plus célèbres qu'emploient les supporters des adversaires lors des matchs d'Al-Ahli.

La banderole est apparue au moment d'une soirée difficile pour Al-Ahli sur le terrain, après que l'équipe a échoué à préserver son match nul face à Sundowns, qui a réussi à reprendre l'avantage et à trancher la rencontre en sa faveur, pour en sortir avec une victoire importante, tandis que l'équipe saoudienne a subi une nouvelle défaite dans son parcours dans la compétition.

La scène de la banderole s'est transformée en un contenu largement partagé parmi les supporters du football saoudien, surtout avec le paradoxe du passage d'une phrase liée aux rivalités locales vers les tribunes d'une confrontation africaine, faisant que la défaite d'Al-Ahli face à Sundowns s'est accompagnée d'une scène de supporters ayant suscité de nombreuses réactions après la fin du match.







