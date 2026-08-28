Vidéo : les supporters d'Al-Nassr s'acharnent sur Abderrazak Hamdallah

La rencontre entre Al-Nassr et Al-Taawoun, vendredi soir, comptant pour la quatrième journée du championnat Roshn, a été marquée par une ambiance électrique dans les tribunes, après que les supporters d'Al-Nassr ont adressé des messages cinglants au Marocain Abderrazak Hamdallah, attaquant d'Al-Taawoun et ancien joueur d'Al-Nassr, dès l'échauffement et tout au long du match.

Les supporters d'Al-Nassr ont entamé leurs attaques contre Hamdallah avant même le coup d'envoi, en scandant à l'attention de l'attaquant marocain des chants tels que « pleurnichard », en référence aux différends qui ont accompagné la fin de son aventure avec le club, tandis que le joueur a ignoré ces chants et n'a répondu d'aucune manière directe aux tribunes.

À lire également : Fédération saoudienne : la chute de la campagne française et bienvenue à un nouveau style sans pitié !

Les sifflets ne se sont pas arrêtés au coup d'envoi, les supporters continuant d'exprimer leur colère envers leur ancien attaquant, en particulier à chaque fois qu'il perdait le ballon, les tribunes s'élevant alors en sifflets et en chants hostiles, plaçant Hamdallah sous une pression continue du public durant toute la rencontre.

La confrontation avec Al-Taawoun revêt un caractère particulier pour Hamdallah, au regard des années qu'il a passées sous le maillot d'Al-Nassr et des grands succès qu'il a remportés avec l'équipe, avant que la relation entre les deux parties ne se termine de manière controversée, faisant de lui par la suite l'un des joueurs les plus sifflés lorsqu'il affronte le club.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Cette ambiance est survenue en parallèle du solide début de saison d'Al-Nassr en championnat Roshn, le club ayant remporté ses trois premiers matchs de la saison et engrangé un score parfait avant d'affronter Al-Taawoun, confirmant sa volonté de continuer à disputer fortement la tête du classement.

Al-Nassr avait commencé son parcours par une victoire face à Al-Riyadh, puis avait signé une remontada spectaculaire contre Al-Ettifaq en s'imposant 3-2 malgré avoir disputé la majeure partie du match à dix, avant d'aborder la rencontre face à Al-Taawoun dans un état d'esprit élevé et avec la volonté de poursuivre sa série de victoires.

Ce solide début confère au match contre Al-Taawoun une importance supplémentaire, d'autant plus qu'Al-Nassr cherche à préserver son parcours parfait, tandis que Hamdallah se retrouvait face à son ancien club et à des supporters habitués à l'accueillir par des sifflets ces dernières années.

Entre les chants des tribunes et la volonté d'Al-Nassr de poursuivre ses victoires, les regards sont restés braqués sur Hamdallah, qui a tenté d'ignorer la pression et de se concentrer sur le terrain, lors d'une nouvelle soirée révélant que l'histoire de l'attaquant marocain avec les supporters du club n'est pas terminée, malgré les années écoulées depuis son départ.