Vidéo : Les Sundowns décrochent une précieuse victoire sur la pelouse du Taraji à Tunis

Les Sundowns ont fait un pas vers la finale de la Ligue des champions africaine en s’imposant 1-0 sur la pelouse du Taraji, ce dimanche en demi-finale aller.

L’unique but de la rencontre a été inscrit à la 51^e minute par Bryan Munez.

Les deux formations se retrouveront dans une semaine en Afrique du Sud. Le club sud-africain est désormais tout proche de la finale, un simple match nul lui suffisant pour se qualifier pour la deuxième année consécutive.

C’est la première fois que les Sud-Africains s’imposent en terre tunisienne après cinq confrontations précédentes (trois nuls, deux défaites).

Il s’agit également de la première fois que les Sud-Africains trouvent le chemin des filets à Tunis depuis août 2000, jour où ils s’étaient inclinés 3-2.

Les Sud-Africains avaient déjà atteint la finale la saison dernière avant de s’incliner face aux Pyramids égyptiens, tandis que le club tunisien avait, lui aussi, perdu en finale l’exercice précédent contre Al-Ahly.

De son côté, l’armée royale marocaine est également à la veille de se qualifier pour la finale, après sa victoire 2-0 face à la Renaissance de Berkane.