La présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, au match Maroc-Pays-Bas, comptant pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026, a suscité quelques interrogations.

Les Lions de l’Atlas ont finalement dominé les Oranje aux tirs au but (3-2), mardi matin, après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Après le dernier tir au but transformé par Ismaël Saibari, les tribunes ont explosé de joie à l’annonce de la qualification des hommes de Mohamed Wahbi pour les huitièmes de finale, mais la réaction d’Infantino a surpris des milliers d’internautes, qui ont partagé la séquence en s’interrogeant sur la raison de son visible embarras, certains estimant qu’il n’avait pas apprécié ce dénouement.

Les Marocains ont brillé durant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à une prestation solide et constante qui a mis les Néerlandais sous pression tout au long de la rencontre. Lors des tirs au but, la star Yassine Bounou a écoeuré les Bataves, tandis que les conséquences de la défaite se faisaient déjà sentir : le sélectionneur Ronald Koeman a présenté sa démission.

Les Marocains défieront le Canada en huitièmes de finale, samedi soir.

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