Une scène spontanée de quelques secondes à peine a suffi pour enflammer les réseaux sociaux et placer le Barça au cœur d'une nouvelle tempête du mercato, avec pour protagonistes l'entraîneur allemand Hansi Flick et la star espagnole Rodri, capitaine du milieu de terrain de Manchester City.

Il n'a pas prononcé un seul mot, mais son visage a tout dit. Lors de son apparition dans une vidéo publiée par le quotidien espagnol « AS », on découvre la réaction de l'entraîneur allemand au moment où il est pris de court par une question directe sur la réalité de l'intérêt du Barça pour recruter la star de Manchester City et lauréat du Ballon d'Or, Rodri.

Flick, connu pour son calme et sa maîtrise, n'a pas pu contrôler ses expressions : un trouble passager, puis un sourire ironique et un changement manifeste sur son visage, avant de choisir le silence et l'esquive diplomatique. Un langage corporel que les observateurs ont interprété comme cachant bien des choses.

Bien que l'entraîneur ait refusé d'entrer dans le jeu des spéculations autour des noms, sa réaction a remis sur le devant de la scène un rêve qui anime les supporters du Barça depuis des années : recruter un milieu défensif aux qualités de niveau mondial, capable de rythmer le jeu de l'équipe.

Le nom de Rodri figure en tête de la liste des souhaits en Catalogne, d'autant plus que la direction sportive cherche à renforcer l'entrejeu avec un joueur doté d'expérience et de leadership, des atouts que possède le capitaine de Manchester City. Mais la situation financière complexe du club catalan et la valeur marchande élevée du joueur rendent, jusqu'à présent, l'opération pratiquement impossible.

Entre le désir de Flick, trahi par ses expressions, et la difficulté de concrétiser l'opération sur le terrain, la question reste ouverte : ce sourire n'était-il qu'une manière d'esquiver une question embarrassante, ou un aveu implicite que Rodri est le plus grand rêve du nouveau Barça ?