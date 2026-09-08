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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : le tournoi d'Ivan Toney, une altercation interne qui ravive les blessures d'Al-Ahli Saudi

Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

L'attaquant anglais a enflammé l'ambiance à « Al-Raqi »

Une altercation interne, dont le protagoniste était l'attaquant anglais Ivan Toney, a aggravé les blessures du club d'Al-Ahli, lors de son match contre Al-Qadisiyah en Roshn League.

Al-Ahli s'est déplacé chez Al-Qadisiyah, ce mardi, au stade Prince Mohammed bin Fahd à Dammam, lors de la sixième journée de la Roshn League saoudienne.

Au milieu de la seconde période, les caméras ont capté une vive altercation entre l'attaquant anglais Ivan Toney et le latéral droit saoudien Mohammed Abdulrahman.

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L'altercation s'est produite lors de la sortie pour la pause fraîcheur, alors qu'Al-Ahli était mené au score 1-3, après avoir été mené en première période 3-0.

Le plus étrange est que cette altercation s'est poursuivie entre les joueurs jusqu'à la sortie du terrain, lorsque le Néerlandais Marino Pusic, entraîneur d'Al-Ahli, est intervenu et a demandé aux joueurs de se calmer.

Cette altercation a révélé un manque de discipline entre les joueurs, ce qui explique le recul des résultats du club de Djeddah au cours de la dernière période.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli a subi une défaite dans deux de ses cinq premiers matchs disputés en Roshn League saoudienne, avant la confrontation contre Al-Qadisiyah, ce qui complique sa situation dans la course au titre lors de la saison actuelle.

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