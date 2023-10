VIDEO – Le somptueux but de Kane avec le Bayern Munich

Auteur d’un triplé ce samedi contre Damstard dont un but somptueux, Harry Kane a contribué à la victoire (8-0) du Bayern Munich.

Avec une démonstration de force impressionnante, le Bayern Munich a écrasé Darmstadt 8-0 cet après-midi, prenant ainsi provisoirement la tête de la Bundesliga. Le match a été marqué par un début houleux, avec trois cartons rouges distribués en première mi-temps, créant une atmosphère électrique au stade.

Irrésistible Bayern Munich

Le grand retour de Manuel Neuer dans les buts après une absence de près d'un an a ajouté une touche spéciale à ce match. Cependant, la première mi-temps s'est terminée sur un score nul de 0-0.

C'est à la 51e minute que tout a basculé en faveur du Bayern Munich. L'incontournable attaquant Harry Kane a ouvert le score, lançant ainsi les hostilités.

L'article continue ci-dessous

Le reste du match a été un véritable festival pour les Bavarois. Leroy Sané s'est distingué en inscrivant deux buts, à la 56e et à la 64e minute. Jamal Musiala a également contribué avec un doublé, marquant à la 60e et à la 76e minute. Thomas Müller a ajouté son nom à la liste des buteurs à la 71e minute.

Enorme Harry Kane

La star du jour était incontestablement Harry Kane, qui s'est offert un triplé en marquant à la 69e et à la 88e minute. Son troisième but restera dans les mémoires, car il a été absolument sensationnel. Le Prince anglais a marqué un but de dingue depuis le milieu de terrain.

Avec cette victoire éclatante, le Bayern Munich s'est hissé temporairement en tête de la Bundesliga. Avec 23 points. Mais la bataille pour le titre est loin d'être terminée, car d'autres équipes comme le Bayer Leverkusen sont prêtes à entrer en lice. Le Bayern devra maintenir sa forme exceptionnelle pour conserver sa place de leader.