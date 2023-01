VIDÉO – Le raté incroyable de Mitrovic sur penalty

Alors que le score était encore de 0-0, Aleksandar Mitrovic a loupé un penalty contre Newcastle. Un raté incroyable et étonnant.

Auteur d'un impressionnant début de saison avec Fulham (11 buts en 18 matchs), Aleksandar Mitrovic s'est révélé comme l'arme fatale des Cottagers. En déplacement du côté de Newcastle, le club londonien comptait d'ailleurs sur son attaquant serbe pour faire la différence. Une chose est sûre : Mitrogoal s'est fait remarquer, mais par un incroyable raté sur penalty.

Incroyable : Mitrovic marque ET rate le même penalty

À la 69ème minute de la rencontre, Fulham hérite d'un penalty alors que le score est encore nul et vierge. C'est logiquement le buteur maison, Aleksandar Mitrovic, qui se présente face à Nick Pope pour donner l'avantage à son équipe, sur le terrain de son ancien club. L'attaquant serbe ne tremble pas et trompe le portier de Newcastle d'une frappe au centre du but. Fulham mène au score. Mais le VAR intervient, et annule le but.

En réalité, malgré son but inscrit, Mitrovic a raté son penalty. En déséquilibre lors de sa prise d'appui, le Serbe a glissé et touché le ballon à deux reprises au moment d'armer sa frappe. Ce qui est interdit par les lois du football : un coup de pied arrêté ne peut être frappé qu'en une seule touche. Résultat : but annulé, tout comme le penalty qui devient un coup-franc indirect pour Newcastle. Incroyable!

Fulham ne mène donc pas au score. En fin de match, le Suédois Alexander Isak, monté au jeu, offre même la victoire à Newcastle. Ce succès permet aux Magpies de reprendre la troisième place du classement à Manchester United grâce à une meilleure différence de buts. Battu, Fulham conserve sa 6ème place à deux points de Tottenham, battu également en soirée.