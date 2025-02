VIDÉO - Le premier but de Kvaratskhelia avec le PSG

Paris Saint-Germain vs Monaco

Kvaratskhelia a inscrit son premier but avec le PSG face à Monaco. Découvrez en vidéo la belle réalisation du Géorgien au Parc des Princes.

Le Parc des Princes a vibré ce vendredi soir. Lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, Khvicha Kvaratskhelia a inscrit son tout premier but sous les couleurs parisiennes. Arrivé en provenance de Naples lors du mercato hivernal pour 75 millions d’euros, l’ailier géorgien n’a pas tardé à se montrer décisif. Pour son quatrième match avec le PSG, et sa troisième titularisation, il a enfin trouvé le chemin des filets, confirmant les attentes placées en lui.

Un enchaînement de grande classe

Le but est intervenu à la 54e minute, et alors que le score était d'un partout à ce moment-là et que Paris peinait pour percer le verrou monégasque. Bien servi à ras de terre par Bradley Barcola dans la surface, Kvaratskhelia a d’abord effacé le défenseur Christian Mawissa d’un crochet précis. En déséquilibre, il a ensuite enchaîné avec un tir du gauche imparable, qui a laissé le gardien monégasque Radoslaw Majecki sans réaction.

Le Parc des Princes a explosé de joie en voyant les filets trembler, saluant la belle réalisation de leur nouvelle recrue. Ce but, marqué après 285 minutes de jeu sous le maillot parisien, devrait définitivement lancer la carrière de Kvara en Ligue 1. Dix minutes après avoir trouvé la faille, il a cédé sa place sous les acclamations des supporters et en donnant une accolade à son entraineur.

Kvaratskhelia a manqué le doublé de peu

Avant de quitter l'aire du jeu et à peine une minute après son ouverture du score, Kvaratskhelia a failli doubler la mise. Profitant d’une nouvelle ouverture, il a décoché une frappe puissante qui a frôlé le cadre, manquant de peu son deuxième but de la soirée.

Malgré cette occasion manquée, le Géorgien a montré qu’il était en pleine confiance et prêt à s’imposer comme un élément clé de l’attaque parisienne. Sa capacité à se défaire du marquage et à créer des occasions en fait déjà un atout précieux pour l’équipe de Luis Enrique.

Un avenir prometteur à Paris

Seule recrue hivernale du PSG, Kvaratskhelia s’intègre rapidement dans l’effectif et enchaîne les performances convaincantes. En débloquant son compteur face à Monaco, il envoie un message clair : il est prêt à briller au Parc des Princes et à faire de la Ligue 1 son nouveau terrain de jeu.