Vidéo : « Le numéro 3 »… La victoire de l’Égypte confirme l’intuition d’Amr Adib

Le journaliste Amr Adib a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux après que des internautes ont partagé un extrait d'un épisode de son émission « Al-Hikaya », diffusé dimanche soir, dans lequel il prédisait une victoire 3-0 de l'Égypte face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2026.

Juste avant le coup d’envoi, il a confié avoir le pressentiment que le chiffre 3 jouerait un rôle clé dans la rencontre, sans pouvoir expliquer pourquoi.

« Je ne sais pas pourquoi je vois le chiffre trois depuis ce matin, a-t-il lancé. Sera-t-il le nombre de buts marqués ? L’Égypte va-t-elle inscrire un triplé ? Je l’ignore. Peut-être que trois joueurs vont se distinguer. »

Quelques heures plus tard, les Pharaons battaient effectivement la Nouvelle-Zélande 3-1 lors de la deuxième journée de la phase de groupes, validant ainsi l’intuition du journaliste.

Après le match, le journaliste égyptien a exprimé sa joie pour la victoire de la sélection nationale, saluant la performance des joueurs et l’esprit combatif de l’équipe.

Sur son compte « X », il a salué « une victoire historique et épique ; avoir renversé le score après avoir été menés pour finalement s’imposer 3-1 confirme la force de l’équipe égyptienne et sa capacité à rivaliser ».

Il a ajouté : « Mohamed Salah a été exceptionnel, Mostafa Zico a confirmé son talent et Mahmoud Hassan Trezeguet a maintenu son niveau habituel, permettant à l’équipe nationale de signer une victoire méritée dont chacun peut être fier ».

Les Pharaons, menés 1-0, ont finalement renversé la vapeur pour signer leur premier succès mondialiste. Avec quatre points au compteur, ils prennent la tête de leur poule et se rapprochent du tour suivant.