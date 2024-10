Vidéo : Le fervent accueil des supporters du PSG aux joueurs après le Classique

Après l’éclatante victoire au Classique contre l’OM, les joueurs du PSG ont eu droit à un accueil triomphal de la part de leurs supporters.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille accordait son hospitalité au Paris Saint-Germain dans le cadre du match en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Si les Phocéens pensaient mettre un coup d’arrêt aux Franciliens, c’est tout le contraire qui a été observé avec une victoire écrasante des visiteurs, qui s’étaient imposés sur le score de 0-3 au Vélodrome.

Un accueil triomphal des supporters

« On dédie cette victoire aux supporters car on sait qu’elle est importante pour eux et pour nous aussi dans l’optique du classement… Le bilan est très positif. Gagner un Clasico en le faisant avec cette autorité c’est très important », déclarait Luis Enrique après la victoire de son équipe face à l’Olympique de Marseille, dimanche soir. Après ce devoir accompli, les joueurs du club francilien ont été accueillis de façon triomphale par un cortège de supporteurs à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle à leur retour cette nuit, notamment aux alentours de 3h du matin.

Ils étaient des centaines de supporters du Collectif Ultras Paris (CUP) à attendre leurs joueurs. Quelques minutes après leur descente, Luis Enrique et ses hommes sont allés saluer le groupe. On pouvait même voir Ousmane Dembélé, qui a chanté au mégaphone alors que le coach du Paris Saint-Germain, lui, a tenu un fumigène devant la banderole déployée par le CUP. Les supporters sont satisfaits de la copie livrée par les leurs en terre ennemie. Le match nul amer contre le PSV Eindhoven (1-1) en Ligue des champions en milieu de semaine semble être oublié pour le moment.

C’est une double victoire visiblement pour les supporters du Paris Saint-Germain, qui ont non seulement vaincu l’Olympique de Marseille, mais aussi Adrien Rabiot, leur ancien joueur.