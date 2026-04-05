Vidéo : le faux pas de l'Armée royale et de Renaissance Berkane profite au Wydad

L'Armée royale a fait match nul 0-0 face à son homologue, le KAC Marrakech, dimanche soir, lors de la 15e journée du championnat professionnel marocain.

Les joueurs des deux équipes n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets pendant les 90 minutes.

L'Armée royale compte désormais 30 points et occupe la tête du classement, devançant le Raja Casablanca, deuxième, à la différence de buts.

De son côté, le KAC Marrakech totalise désormais 16 points et occupe la dixième place.

Dans le cadre de cette même journée, Renaissance Berkane a fait match nul 1-1 contre son homologue, le Maghreb de Fès.

Nahda Berkane a ouvert le score grâce à un penalty transformé par Hamza El Moussaoui à la 21e minute.

Le Maghreb de Fès a égalisé à la 69e minute grâce à Sofiane Benjida.

Nahda Berkane totalise désormais 26 points et occupe la cinquième place, tandis que le Maghreb de Fès compte 28 points et se classe quatrième.

Le Wydad Casablanca compte 29 points et occupe la troisième place ; il pourrait prendre la tête du classement s'il s'impose demain lundi face au Difaâ El Jadida.

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