VIDEO : Le dessin animé Messi dévoilé

Lionel Messi va jouer dans une nouvelle série animée de Sony intitulée "Messi and the Giants" (Messi et les géants).

Le septuple Ballon d'Or est habitué à jouer sur le petit écran, ses exploits sur le terrain étant retransmis aux quatre coins de la planète. Il est désormais sur le point de devenir un personnage de dessin animé.

La série en question, qui sera distribuée dans le monde entier, met en scène un jeune Messi de 12 ans confronté à divers obstacles et défis au cours d'un voyage dans un jeu vidéo, dans le but de rentrer chez lui.

L'article continue ci-dessous

Mess and the Giants" comprendra de la musique originale provenant de l'écurie d'artistes et de compositeurs de Sony.

Joe D'Ambrosia, vice-président exécutif et directeur général de Sony Pictures Television - Kids, a déclaré à propos de la production : "Le football est le seul sport qui existe dans le monde entier : "Le football est le seul sport au monde capable de susciter l'enthousiasme et de créer des liens comme le font les contes. Ce qui rend cette série spéciale, c'est qu'elle se concentre sur les mêmes principes de bon esprit sportif... Il s'agit de persévérance, de résilience, de travail d'équipe et de confiance en soi."

"Nous avons apprécié de travailler avec Leo et toute l'équipe de Sony Music sur cette collaboration créative, et nous sommes impatients d'en dire plus sur cette série réfléchie et inspirante à nos partenaires de diffusion et de plateforme dans le courant du mois."