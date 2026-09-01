Le club d'Al-Hilal a poursuivi sa domination offensive lors de la rencontre qui l'opposait ce soir à son hôte Al-Ahli, un match reporté de la troisième journée de la Saudi Pro League.

Après avoir concrétisé son pressing précoce par un but inscrit par Sergej Milinkovic-Savic dès la neuvième minute de jeu au stade Kingdom Arena de Riyad, Al-Hilal a renforcé son avance grâce à un but signé par la nouvelle recrue Crysencio Summerville.

À la 23e minute, Al-Hilal a progressé vers les cages d'Al-Ahli, et le ballon est parvenu facilement à Summerville, sans marquage, à l'intérieur de la surface de réparation. Le Néerlandais a reçu le ballon sur le flanc gauche et a décoché une frappe soudaine dans l'angle fermé, le ballon passant à côté des pieds du gardien Édouard Mendy pour se loger dans les filets.

Il s'agit du cinquième match auquel Summerville participe avec Al-Hilal depuis son arrivée cet été en provenance de West Ham United. Le joueur néerlandais est parvenu ce soir à signer son deuxième but avec le club en championnat.

Summerville avait ouvert son compteur de buts sous le maillot d'Al-Hilal lors du match face à Al-Khaleej, où il avait inscrit le quatrième but dans la victoire cinq buts à un, lors de la quatrième journée du championnat.

À lire aussi : 840 millions de riyals, le grand transfert d'Al-Hilal officiellement bouclé

À lire aussi : le plus élevé de l'équipe, un salaire record rapproche Ounahi de son nouveau club