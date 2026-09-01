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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : le coup de Somerville aggrave les difficultés d'Al Ahly face au raz-de-marée d'Al Hilal

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
C. Summerville
Arabie saoudite
Pays-Bas

La star néerlandaise inscrit sa deuxième réalisation en Roshn League

Le club d'Al-Hilal a poursuivi sa domination offensive lors de la rencontre qui l'opposait ce soir à son hôte Al-Ahli, un match reporté de la troisième journée de la Saudi Pro League.

Après avoir concrétisé son pressing précoce par un but inscrit par Sergej Milinkovic-Savic dès la neuvième minute de jeu au stade Kingdom Arena de Riyad, Al-Hilal a renforcé son avance grâce à un but signé par la nouvelle recrue Crysencio Summerville.

À la 23e minute, Al-Hilal a progressé vers les cages d'Al-Ahli, et le ballon est parvenu facilement à Summerville, sans marquage, à l'intérieur de la surface de réparation. Le Néerlandais a reçu le ballon sur le flanc gauche et a décoché une frappe soudaine dans l'angle fermé, le ballon passant à côté des pieds du gardien Édouard Mendy pour se loger dans les filets.

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Il s'agit du cinquième match auquel Summerville participe avec Al-Hilal depuis son arrivée cet été en provenance de West Ham United. Le joueur néerlandais est parvenu ce soir à signer son deuxième but avec le club en championnat.

Summerville avait ouvert son compteur de buts sous le maillot d'Al-Hilal lors du match face à Al-Khaleej, où il avait inscrit le quatrième but dans la victoire cinq buts à un, lors de la quatrième journée du championnat.

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