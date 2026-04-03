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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Vidéo : Le compteur tourne… Ronaldo poursuit son rêve et menace le trône de Toni

Al Nasr FC vs Al Najma
Al Nasr FC
Al Najma
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

La star portugaise brille au sommet

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'Al-Nassr, a poursuivi ses performances exceptionnelles avec « l'Al-Nassr », après avoir fait son retour sur le terrain et inscrit un superbe but contre Al-Najma, ce vendredi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, confirmant ainsi son rôle déterminant dans la marche victorieuse de son équipe.

Ronaldo a réussi à faire trembler les filets des visiteurs grâce à un superbe penalty qu'il a transformé de manière magistrale à la 56e minute de la seconde mi-temps.

« El Don » a ensuite inscrit son deuxième but et le quatrième de son équipe à la 73e minute, d'une frappe fulgurante, après avoir reçu une passe magistrale de Nawaf Bouchel qu'il a convertie en but avec une grande maîtrise.

Grâce à ce doublé, Ronaldo porte son total à 23 buts et se hisse à la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat Roshen, derrière le Mexicain Julián Quiñones, attaquant de Al-Qadsia (24), et l'Anglais Ivan Toney, star d'Al-Ahli Jeddah (25).

Lire aussi... À l'instar du Real et de Manchester United... Ronaldo entre dans l'histoire avec Al-Nassr

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La légende portugaise poursuit ainsi son rêve d'atteindre les 1 000 buts dans sa carrière, avec désormais 967 buts à son actif.

Ce match a marqué le retour de Ronaldo sur les terrains après une absence de 34 jours due à une blessure au muscle ischio-jambier.



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