Vidéo : Le compteur tourne… Ronaldo poursuit son rêve et menace le trône de Toni

La star portugaise Cristiano Ronaldo, capitaine de l'Al-Nassr, a poursuivi ses performances exceptionnelles avec « l'Al-Nassr », après avoir fait son retour sur le terrain et inscrit un superbe but contre Al-Najma, ce vendredi soir, lors de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, confirmant ainsi son rôle déterminant dans la marche victorieuse de son équipe.

Ronaldo a réussi à faire trembler les filets des visiteurs grâce à un superbe penalty qu'il a transformé de manière magistrale à la 56e minute de la seconde mi-temps.

« El Don » a ensuite inscrit son deuxième but et le quatrième de son équipe à la 73e minute, d'une frappe fulgurante, après avoir reçu une passe magistrale de Nawaf Bouchel qu'il a convertie en but avec une grande maîtrise.

Grâce à ce doublé, Ronaldo porte son total à 23 buts et se hisse à la troisième place du classement des meilleurs buteurs du championnat Roshen, derrière le Mexicain Julián Quiñones, attaquant de Al-Qadsia (24), et l'Anglais Ivan Toney, star d'Al-Ahli Jeddah (25).

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La légende portugaise poursuit ainsi son rêve d'atteindre les 1 000 buts dans sa carrière, avec désormais 967 buts à son actif.

Ce match a marqué le retour de Ronaldo sur les terrains après une absence de 34 jours due à une blessure au muscle ischio-jambier.







