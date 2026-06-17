Vidéo : le cauchemar arabe continue… Un triplé de Messi met l’Algérie à genoux

L’équipe nationale algérienne n’a pas réussi à décrocher la première victoire arabe de la Coupe du monde 2026, s’inclinant face à l’Argentine sur le score de 0-3 tôt ce mercredi matin, lors d’une rencontre où la légende Lionel Messi a inscrit un « triplé ».

Il s’agit de la troisième défaite arabe dans le tournoi, après les revers de la Tunisie face à la Suède (1-5) et de l’Irak contre la Norvège (1-4), tandis que le Qatar, le Maroc, l’Égypte et l’Arabie saoudite ont arraché des matchs nuls encourageants respectivement contre la Suisse, le Brésil, la Belgique et l’Uruguay.

Tous les espoirs arabes reposent désormais sur la Jordanie, qui défiera l’Autriche plus tard dans la journée.

L’Argentine prend provisoirement la tête du groupe J avec 3 points, tandis que l’Algérie ferme la marche en attendant le résultat de Jordanie-Autriche.

Un triplé historique

Messi a réalisé le premier triplé de la Coupe du monde 2026 et s’est immédiatement hissé en tête du classement des buteurs. Il a également signé le premier hat-trick de sa carrière en phase finale, portant son total à 16 buts et rejoignant ainsi l’Allemand Miroslav Klose en tête du tableau des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition.

Deux buts refusés

D’emblée, l’Argentine a imposé son rythme. Dès la 5^e minute, Messi, servi en profondeur par Lautaro Martínez, a ouvert le score face à Luca Zidane, mais l’arbitre a refusé le but pour hors-jeu, premier coup de semonce pour les Guerriers du désert.

Les Algériens ont immédiatement rendu la pareille : Ibrahim Maza a lancé Fares Chaibi d’une passe en profondeur millimétrée, et ce dernier a battu Emiliano Martínez d’une frappe rasante, mais l’arbitre a de nouveau brandi le drapeau pour hors-jeu.

La magie de Messi

Les champions du monde en titre ont alors repris le contrôle du jeu. À la 17^e minute, Messi a récupéré le ballon à l’entrée de la surface, effacé la défense d’un crochet et glissé un tir précis hors de portée de Luka Zidane, profitant d’un marquage trop passif.

Les champions en titre ont ensuite dominé les débats, une emprise qui s’est prolongée en seconde période, les « Guerriers du désert » ne parvenant à mettre en danger la défense albiceleste que sporadiquement.

Messi a ensuite doublé la marque à la 60^e minute en reprenant un tir de Mac Allister repoussé par Luca Zidane.

Le génie argentin ne s’est pas arrêté là : il a inscrit un troisième but à la 76^e minute d’une frappe soudaine aux abords de la surface, avant que l’entraîneur Lionel Scaloni ne décide de le remplacer pour le préserver en vue des matchs contre l’Autriche et la Jordanie.