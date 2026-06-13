Vidéo : le but historique de Boualam rappelle les difficultés européennes face à l’Asie

Boualam Khoukhi a permis à la sélection qatarie d'éviter la défaite contre la Suisse en inscrivant l'égalisation (1-1) à la 90e+5 minute, samedi soir, offrant ainsi aux « Al-Anabi » leur tout premier point en Coupe du monde.

Lors de son premier Mondial à domicile en 2022, la sélection qatarienne avait perdu ses trois rencontres face à l’Équateur (2-0), au Sénégal (3-1) et aux Pays-Bas (2-0).

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Ce résultat confirme la tendance observée lors des deux dernières Coupes du monde : les sélections asiatiques bousculent de plus en plus l’hégémonie européenne.

Les sélections européennes n’ont obtenu que quatre succès, lors de leurs 12 dernières rencontres face à des sélections asiatiques en Coupe du monde, depuis l’édition 2022, contre deux nuls et six défaites. Un bilan nettement inférieur aux deux Mondiaux précédents, où les Européens avaient remporté 10 des 15 matchs, pour quatre nuls et une seule défaite.

La Suisse et le Qatar figurent dans le groupe B, en compagnie de la Bosnie-Herzégovine et du Canada, coorganisateur de l’épreuve.

Lors de la première journée, le Canada a partagé les points avec la Bosnie-Herzégovine (1-1), les Européens ayant ouvert le score avant que les hôtes ne répliquent.



