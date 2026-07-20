Le Bayern Munich a présenté ce lundi son nouveau maillot de réserve, une opération largement interprétée comme un message sans équivoque adressé au Real Madrid au sujet de l’avenir de sa star française Michael Oliasi. L’international français a en effet été mis en vedette dans la vidéo de lancement, apparaissant plusieurs fois avec la nouvelle tunique. comme pour rappeler au monde entier qu’Oulissi « est un joueur du Bayern et le restera ».

Selon « Sky Allemagne », le Bayern n’entend pas le céder, se fiant aux assurances personnelles de Florentino Pérez : le Real ne prévoit pas de le recruter cet été. Par ailleurs, le joueur et ses agents ont réitéré au club, en marge de la Coupe du monde 2026, leur volonté de rester à Munich.

Vincent Kompany, le technicien belge du Bayern, a renchéri lors du lancement en affirmant : « Nous sommes tous impatients de voir ce qui nous attend », une phrase qui souligne la continuité du projet et l’importance d’Oulissi dans les plans futurs du club.

Malgré les récents bruits de couloir évoquant un possible transfert vers le Real Madrid, la position interne du club bavarois n’a pas varié : au Bayern Munich, sextuple champion d’Europe, chacun défend une position ferme : « Oulissi n’est pas à vendre », et le club prépare déjà la saison prochaine en l’intégrant comme l’un des piliers du projet.

Sous contrat jusqu’en 2029 sans clause libératoire, Oulissi offre au club bavarois une position de négociation solide, au cas où des offres estivales viendraient à se présenter. Mais la direction munichoise n’envisage pas de le céder : elle réfléchit même à prolonger son engagement et à le placer au sommet de la grille salariale.