VIDÉO - La volée magistrale de Karim Benzema lors du Clasico saoudien

Karim Benzema a encore brillé en Arabie saoudite ce samedi avec un but splendide face à Al Hilal. Une reprise de volée parfaite en fin de match.

Dans un match très attendu du championnat saoudien, Karim Benzema a illuminé la rencontre avec un geste technique d’exception. À la 87ᵉ minute, alors que son équipe menait 3-1, l’ancien capitaine du Real Madrid a surgi pour inscrire un but somptueux. Sur un corner parfaitement dosé de son compatriote Moussa Diaby, il a déclenché une reprise de volée limpide du pied droit, sans contrôle, laissant le gardien adverse impuissant. Ce chef-d’œuvre a permis à Al Ittihad de s’imposer 4-1 et de consolider son avance en tête du championnat.

Benzema, un match contrasté mais un final éclatant

Avant ce but, l’attaquant français avait connu une frustration : un premier but lui avait été refusé pour hors-jeu une quinzaine de minutes plus tôt. Mais fidèle à son mental de champion, Benzema n’a pas lâché et a fini par trouver la faille. Il a ainsi profité d’un excellent travail collectif où N’Golo Kanté s’est également illustré avec une passe décisive.

Avec ce succès, Al Ittihad prend 7 points d’avance sur Al Hilal et assoit sa domination sur le championnat.

Duel au sommet avec Cristiano Ronaldo

Au-delà de la victoire, ce but revêt une signification particulière pour Benzema. Il s’agit de son 16ᵉ but en 18 matchs de championnat saoudien, un total impressionnant qui lui permet de rejoindre Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. L’ancien madrilène signe aussi son 491ᵉ but en carrière, se rapprochant du cap mythique des 500 réalisations.

Sur ses sept dernières rencontres, Benzema a marqué lors de six d’entre elles, confirmant sa constance et son efficacité. Après avoir conquis l’Europe, le Ballon d’Or 2022 continue donc d’écrire sa légende en Arabie saoudite.

