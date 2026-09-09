Vidéo : la star d'Al-Ittihad évoque pour la première fois « l'espionnage » de Ronaldo

Quelques jours après l'épisode cocasse survenu entre les deux Portugais Cristiano Ronaldo, star d'Al-Nassr, et Danilo Pereira, joueur vedette d'Al-Ittihad, ce dernier est revenu sur ce qui s'est passé entre eux, et sur la question de savoir si « Le Don » a réussi à espionner les consignes de l'entraîneur d'Al-Ittihad.

Lors du match remporté par Al-Ittihad 2-1 face à Al-Nassr, samedi dernier, dans le cadre de la cinquième journée de la Saudi Pro League, Ronaldo s'est approché de Pereira et s'est placé derrière lui pour lire avec lui une feuille que le staff technique d'Al-Ittihad lui avait envoyée afin d'apporter quelques ajustements tactiques. Le geste de la star d'Al-Nassr a suscité une importante vague de moqueries après la rencontre, en particulier après la défaite d'Al-Nassr.

Après la victoire d'Al-Ittihad sur Al-Fayha hier mardi lors de la sixième journée, sur le même score, Pereira a commenté l'affaire pour la première fois.

Le joueur d'Al-Ittihad a d'abord déclaré au journal Al-Riyadiah, à propos du match face à Al-Fayha : « Ce n'était pas du tout un match facile, nous n'avons eu que deux jours seulement pour récupérer (après le match contre Al-Nassr), mais nous sommes venus ici pour gagner la rencontre. »

Au sujet de ce qui s'est passé entre lui et Ronaldo, il a affirmé : « Il était derrière moi et il a effectivement lu ce qui était écrit sur la feuille, mais il n'y a aucun problème, il s'agissait uniquement de tactique. »

Al-Ittihad a poursuivi sa série de victoires pour grimper à la troisième place avec 14 points, à une longueur du leader Al-Hilal et de son dauphin Al-Qadisiya.

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