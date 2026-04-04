Vidéo : La révolution a commencé… Les supporters du Hilal surprennent Renard par un geste inattendu

Les supporters du club Al-Hilal ont commencé à se révolter contre le Français Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, lors du match contre Al-Taawoun dans le championnat Roshen.

Al-Hilal recevait son homologue Al-Taawoun, ce samedi, au stade Kingdom Arena, dans le cadre de la vingt-septième journée du championnat Roshen.

À la 50e minute du match, l'écran du stade Kingdom Arena a diffusé une image montrant la présence dans les tribunes du staff technique de l'équipe nationale saoudienne, emmené par Hervé Renard.

Le sélectionneur français a été surpris par les supporters d'Al-Hilal qui ont sifflé dès son apparition à l'écran, exprimant ainsi leur colère face à la baisse de niveau et aux mauvais résultats de la sélection saoudienne ces derniers temps.

Renard a récemment fait l'objet de vives critiques après les défaites de la sélection saoudienne lors de ses deux derniers matchs amicaux disputés lors de la dernière trêve internationale, en mars dernier, face à l'Égypte (0-4) et à la Serbie (1-2).

Les supporters de l'équipe nationale saoudienne, ainsi que de nombreux journalistes et anciens joueurs, ont réclamé le limogeage de l'entraîneur français et le recrutement d'un nouvel entraîneur pour diriger les « Verts » lors de la Coupe du monde 2026.

Plusieurs noms ont été avancés pour prendre la tête de la sélection saoudienne à la place de Renard lors de la Coupe du monde, notamment l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur du club Al-Hilal, ainsi que le Portugais Jorge Jesus, le Marocain Walid Regragui et Saad Al-Shehri.

Rappelons que la sélection saoudienne évolue dans le groupe H de la Coupe du monde, aux côtés de l'Espagne, de l'Uruguay et du Cap-Vert.

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