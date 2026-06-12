Lors de la première journée du groupe A de la Coupe du monde 2026, la République tchèque et la Corée du Sud ont offert un match animé, marquant chacun en seconde période.

La République tchèque a ouvert le score à la 59^e minute grâce à Ladislav Krejčí, qui a profité d’un long coup franc magistralement tiré par Vladimír Coufal à l’intérieur de la surface de réparation. L’attaquant s’est élevé plus haut que la défense et a placé une tête puissante à bout portant dans les filets, offrant l’avantage à son équipe (1-0).



La réponse sud-coréenne est immédiate : à la 67^e minute, Hwang In-beom, servi dans la surface, lobe le gardien Matěj Kovář sorti au-devant de lui et loge le ballon dans les filets (1-1).







La rencontre s’est emballée dans les dernières minutes lorsque la Tchéquie a cru reprendre l’avantage par Tomas Soucek à la 77^e minute, suite à une frappe puissante qui a fini au fond des filets. Mais l’arbitre égyptien Amin Omar a rapidement refroidi les célébrations en décidant de revoir l’action à l’aide de la vidéo.

Après consultation de la vidéo, l’arbitre a annulé la réalisation pour position de hors-jeu lors de la phase offensive, gelant ainsi le score et provoquant la déception des joueurs tchèques.

Les Sud-Coréens ont alors profité du temps fort : à la 80e minute, Hwang In-beom a adressé un centre précis au second poteau, que Oh Hyun-joo a repris d’une frappe puissante au ras du sol, battant Kovar et offrant à la Corée du Sud une victoire 2-1 au terme d’une remontée spectaculaire.

Rappelons que cette rencontre compte pour le groupe A, où le Mexique et l’Afrique du Sud figurent également. Les Mexicains avaient d’ailleurs lancé la compétition par une victoire 2-0 face aux Sud-Africains lors du match d’ouverture.

