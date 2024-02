VIDEO : La réaction grossière de Ronaldo face aux supporteers

Cristiano Ronaldo a un esprit singulier, et c'est peut-être ce qui lui a permis de triompher au sommet du jeu pendant si longtemps.

Depuis qu'il a été mis sur le banc par Erik Ten Hag à Manchester United, ses décisions semblent décliner plus rapidement que ses capacités physiques.

Ronaldo a fait un certain nombre de déclarations surprenantes lors des derniers Globe Soccer Awards et semble continuer à être frustré par les moqueries de "Messi" pendant les matches. Il semble qu'il soit de plus en plus frustré par les railleries de Messi pendant les matches. Il est arrivé à Ronaldo, lors de sa dernière carrière en dehors de l'Angleterre, que les supporters chantent Messi à son encontre.

Ce qui est clair, c'est qu'au moment où il descend le tunnel Al-Nassr, deux supporters lui lancent des écharpes d'Al-Hilal. Il se penche pour en ramasser une et la frotte sur son entrejambe avant de la jeter, dans une nouvelle démonstration déconcertante d'immaturité de la part d'un joueur habitué à la plus haute pression.

Al-Nassr, le club de Ronaldo, venait de perdre 2-0 contre Al-Hilal en match amical. Les deux clubs sont séparés par sept points dans la Pro League saoudienne, le second étant en bonne voie pour le titre à mi-parcours.