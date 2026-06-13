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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Vidéo : la pépite de Vinícius éteint le rêve marocain

Brésil vs Maroc
Brésil
Maroc
Coupe du monde
Vinicius Junior
Brésil
Maroc
É.-U.

L’équipe du Brésil a rapidement réagi après avoir concédé l’ouverture du score face au Maroc lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Les Samba ont été menés à la 21e minute lorsque le Maroc a ouvert le score par l’intermédiaire d’Ismail Saibari.

Les Lions de l’Atlas, loin de se contenter de gérer leur avantage, ont continué à presser pour doubler la mise.

Pourtant, les Brésiliens se sont rapidement réorganisés pour égaliser.

Vinícius Júnior a alors égalisé à la 32^e minute d’une frappe puissante après un dribble sec face au gardien Yassine Bounou.

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Les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à reprendre l’avantage et la première période s’est conclue sur le score de 1-1.

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