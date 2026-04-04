Vidéo... La légende du Hilal : « Le Leader » a perdu son identité avec Inzaghi

L'une des légendes du club Al-Hilal a tenu des propos virulents à l'encontre de l'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'équipe, à la suite du match nul décevant contre Al-Taawoun (2-2), lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen, critiquant ses choix tactiques et la performance de l'équipe pendant la rencontre.

La 27e journée de la Ligue Roshen a vu la victoire d'Al-Nassr sur Al-Najma (5-2), tandis qu'Al-Ahli s'est imposé face à Damac (3-0) et que l'Ittihad a battu Al-Hazm (1-0), tandis que le Hilal a fait match nul (2-2) contre Al-Taawoun.

Grâce à ces résultats, Al-Nassr conserve la tête du classement de la Ligue Roshen avec 70 points, suivi d'Al-Hilal et d'Al-Ahli, qui totalisent chacun 65 points.

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À ce sujet, Nawaf Al-Temyat, légende du Hilal, a déclaré sur la chaîne saoudienne « Thamania » : « Je pense que le Hilal a perdu son identité avec Inzaghi, ou plus précisément, l'équipe est devenue incapable de remporter la victoire même dans les matchs où elle ne joue pas au niveau escompté. »

Il a ajouté : « Auparavant, Al-Hilal avait la capacité de remporter des victoires même en jouant mal, mais aujourd’hui, il a perdu cet atout, sans compter la baisse de son niveau technique. »

Il a poursuivi : « Il faut également reconnaître l’impact des absences sur la force de l’équipe, notamment celles de Salem Al-Dossari, Savic et Karim Benzema. »

Al-Tamim a critiqué le niveau du duo étranger composé de Mohammed Qadir « Miti » et Marcos Leonardo, déclarant : « Le manque de temps de jeu a entraîné une baisse de leur niveau physique et technique. »

Il a conclu : « Inzaghi doit faire évoluer ses idées, car la situation est extrêmement délicate, alors que trois titres sont encore en jeu. »