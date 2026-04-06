Vidéo : La légende d'Al-Nasr s'en prend à Jesus malgré la première place

Bien que le club saoudien Al-Nassr soit en tête du classement de la Ligue professionnelle Roshen avec une avance confortable de 5 points sur son rival, le club saoudien Al-Hilal, l'entraîneur portugais Jorge Jesus n'a pas échappé aux critiques.

Jesus a essuyé une attaque cinglante de la part d'une légende du « Club mondial », qui a estimé que la performance technique de l'équipe ne reflétait pas le calibre des grands noms présents dans l'effectif, soulignant que les résultats positifs ne masquaient pas certaines lacunes évidentes dans le style de jeu.

Al-Nassr s'était imposé face à Al-Najma, 5-2, lors de la 27e journée, pour atteindre 70 points en tête du classement, devançant Al-Hilal et Al-Ahli de 5 points.

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Youssef Khamis, légende d'Al-Nassr, a déclaré lors d'une intervention dans l'émission « Al-Muntasif » : « Jesus doit tirer les leçons de ses erreurs passées, car son approche précédente a entraîné la perte de nombreux points lors de la première phase. »

Il a poursuivi : « Je pense que Al-Nassr aurait eu besoin de ces points actuellement, compte tenu de la lutte acharnée, mais si l'on revient sur la première phase, on constate que l'entraîneur portugais a commis plusieurs erreurs graves. »

Il a poursuivi : « Jesus a exagéré en attaque face à des adversaires qui jouaient avec des défenses avancées et exerçaient une forte pression, ce qui a entraîné de nombreux buts encaissés. »

Il a ajouté : « Mais l'équipe a commis de nombreuses erreurs en matière de discipline, de passes et d'autres aspects, notamment lors du match contre Al-Hilal. »

Il a conclu : « L'entraîneur portugais doit tirer les leçons de ses erreurs passées, d'autant plus qu'il ne reste plus que 7 journées avant la fin. »







