La Fédération internationale de football association (FIFA) a annoncé que le but de Sidny Lopes Cabral, joueur du Cap-Vert, contre l'Argentine en huitièmes de finale a été désigné meilleur but de la Coupe du monde 2026.

Ce but est intervenu après que Cabral a habilement dribblé la star argentine Alexis Mac Allister, avant d'expédier le ballon avec une adresse remarquable dans la lucarne d'Emiliano Martínez, égalisant ainsi à 2-2 dans une rencontre que les coéquipiers de Lionel Messi ont finalement remportée (3-2) en prolongation.

La FIFA a annoncé sur son site officiel que ce but s'était vu décerner le prix « Hyundai » du meilleur but du tournoi, par le vote du public, devançant deux superbes réalisations : celle de l'Ouzbek Eldor Shomurodov contre la République démocratique du Congo et celle du Haïtien Wilson Isidor face au Maroc, arrivées respectivement en deuxième et troisième position.

Ce but a également devancé d'autres réalisations arrivées jusqu'en finale, comme celle de Kylian Mbappé contre le Sénégal, celle de Lionel Messi contre l'Algérie, celle de Julián Álvarez contre la Suisse, ou encore le but décisif de Ferran Torres en finale contre l'Argentine.

Le Cap-Vert participait pour la première fois à une Coupe du monde en 2026 et a réussi à franchir la phase de groupes, avant de quitter le tournoi sur une défaite face à l'Argentine en huitièmes de finale.

Rappelons que l'Espagne a été sacrée championne du monde pour la deuxième fois de son histoire, après sa victoire sur l'Argentine (1-0), lors d'une finale qui s'est prolongée sur deux périodes de prolongation.







