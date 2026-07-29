Le scénario habituel est revenu hanter Trent Alexander-Arnold, car même lors d'une soirée marquée par son éclat offensif, le latéral anglais s'est retrouvé au cœur des critiques défensives.

La star anglaise a livré un match aux deux visages avec le Real Madrid lors de la large victoire amicale 4-1 face à Leganés, deuxième test de l'équipe en préparation de la nouvelle saison. S'il a été l'un des principaux contributeurs au quadruplé de son équipe, l'unique but encaissé par le Merengue est venu précisément de son côté, ravivant la même vieille histoire.

Selon le journal espagnol « Sport », Alexander-Arnold a de nouveau montré pourquoi le Real Madrid a tant insisté pour le recruter, José Mourinho, l'entraîneur des Merengues, lui ayant accordé une totale liberté offensive. Il a ainsi été le plus actif et le plus mobile sur le front de l'attaque.

Trois empreintes offensives

Son influence a été décisive sur trois des quatre buts du Real. D'abord, il a repéré l'appel de son coéquipier Gonzalo García et lui a adressé une magnifique longue passe depuis sa moitié de terrain, plaçant le jeune attaquant face au but pour inscrire le deuxième but.

En seconde période, il a décoché une frappe surpuissante repoussée par le gardien, sur laquelle Franco Mastantuono a surgi pour creuser l'écart, avant de conclure son récital par un centre dangereux depuis le couloir droit que le défenseur de Leganés Rubén Pulido a dévié contre son camp, portant le score final à 4-1.

Trois séquences qui résument l'immense potentiel offensif du latéral de 27 ans et expliquent l'attachement de Mourinho à son égard comme arme pour créer des occasions sur le côté droit.

La faille défensive refait surface

Mais la seconde période a livré la séquence qu'Alexander-Arnold ne veut pas voir se répéter. Précisément de son côté, Naim García a trouvé un large espace pour s'infiltrer avant de placer un magnifique ballon dans la lucarne opposée, qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets, inscrivant l'unique but de Leganés et rappelant à tous la faiblesse éternelle de l'Anglais dans les duels individuels.

Ce but est intervenu à un moment particulièrement délicat, alors que le nouveau concurrent Denzel Dumfries suivait la rencontre depuis les tribunes de Valdebebas, quelques heures seulement après avoir passé sa visite médicale et bouclé sa première séance d'entraînement sous le maillot du Real Madrid, aux côtés de Mendy et Thiago Pitarch.

Le Néerlandais possède un profil totalement différent : il est plus puissant physiquement, plus féroce sur le plan défensif et couvre mieux les espaces, autant de caractéristiques que Mourinho a historiquement privilégiées.

Et à l'approche de ses débuts attendus face à la Fiorentina lors du prochain match amical, le message de la concurrence est devenu clair. Alexander-Arnold a prouvé qu'il était une arme offensive de haut niveau, mais sa prochaine mission sera de démontrer sa valeur défensive pour conserver sa place face à la pression grandissante de Dumfries.