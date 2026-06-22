Vidéo : la célébration de Salah enflamme les rues du Canada après l’exploit historique

Les rues de Vancouver, au Canada, se sont transformées en une fête égyptienne spontanée après la victoire historique de l’Égypte 3-1 sur la Nouvelle-Zélande, lors des matchs du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Des vidéos circulant en ligne montrent Mohamed Salah et ses coéquipiers sortant de leur hôtel pour célébrer avec la foule. La star égyptienne a même dansé et scandé des slogans aux côtés des supporters, des images spontanées qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

Après la rencontre, Salah a confié à la FIFA : « Je ne sais pas comment exprimer cela, c’est un exploit incroyable pour tous les joueurs et le staff technique. »

La star des Pharaons a ajouté : « Nous avons l’occasion de nous qualifier pour le tour suivant en tant que leaders du groupe, et avec le temps, le peuple égyptien s’en souviendra peut-être comme du plus grand exploit de notre histoire. »

Il a ajouté : « L’équipe nationale a réalisé une belle performance, surtout en seconde période où les Pharaons ont dominé la Nouvelle-Zélande, comme en attestent nos trois buts et les multiples occasions créées devant le but adverse. »

Le « Pharaon » a conclu : « Au sein de l’équipe nationale, nous nous sommes engagés à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir aux supporters égyptiens et aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. »

Il a conclu : « Nous sommes en tête du groupe, mais le prochain match est crucial. Nous allons fêter cette victoire aujourd’hui, puis nous nous mettrons dès demain à préparer le match contre l’Iran pour la troisième journée. »