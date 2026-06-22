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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : la célébration de Salah enflamme les rues du Canada après l’exploit historique

M. Salah
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Mohamed Salah exécute une célébration en dansant…

Les rues de Vancouver, au Canada, se sont transformées en une fête égyptienne spontanée après la victoire historique de l’Égypte 3-1 sur la Nouvelle-Zélande, lors des matchs du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Des vidéos circulant en ligne montrent Mohamed Salah et ses coéquipiers sortant de leur hôtel pour célébrer avec la foule. La star égyptienne a même dansé et scandé des slogans aux côtés des supporters, des images spontanées qui ont fait sensation sur les réseaux sociaux.

Après la rencontre, Salah a confié à la FIFA : « Je ne sais pas comment exprimer cela, c’est un exploit incroyable pour tous les joueurs et le staff technique. »

La star des Pharaons a ajouté : « Nous avons l’occasion de nous qualifier pour le tour suivant en tant que leaders du groupe, et avec le temps, le peuple égyptien s’en souviendra peut-être comme du plus grand exploit de notre histoire. »

Il a ajouté : « L’équipe nationale a réalisé une belle performance, surtout en seconde période où les Pharaons ont dominé la Nouvelle-Zélande, comme en attestent nos trois buts et les multiples occasions créées devant le but adverse. »

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Le « Pharaon » a conclu : « Au sein de l’équipe nationale, nous nous sommes engagés à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire plaisir aux supporters égyptiens et aller le plus loin possible dans cette Coupe du monde. »

Il a conclu : « Nous sommes en tête du groupe, mais le prochain match est crucial. Nous allons fêter cette victoire aujourd’hui, puis nous nous mettrons dès demain à préparer le match contre l’Iran pour la troisième journée. »

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