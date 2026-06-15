Vidéo : La barre transversale a privé l’Équateur de deux buts consécutifs face à la Côte d’Ivoire

L'Équateur a dominé la possession durant les 45 premières minutes de son match face à la Côte d'Ivoire, ce lundi matin, sans toutefois convertir ses multiples occasions, et les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

La barre transversale a toutefois privé les Équatoriens de deux buts consécutifs, laissant aux Ivoiriens l’occasion de renverser la vapeur au retour des vestiaires.

La première occasion est survenue à la 23e minute : une erreur d’Emmanuel Agbado a permis à John Yeboah d’enrouler une frappe puissante des 20 mètres, repoussée par la barre transversale.

Sept minutes plus tard, à la 30^e minute, une nouvelle occasion s’est présentée pour l’Équateur : Alan Menda, servi dans la surface de réparation, a décoché une frappe puissante que la barre transversale a de nouveau repoussée.

Les deux équipes évoluent dans le groupe 5, en compagnie de l’Allemagne et de Curaçao, qui se sont affrontés dimanche dernier, les Allemands l’emportant 7-1.











