Vidéo : l'un d'eux est surprenant, trois joueurs de United refusent de serrer la main d'Amorim

La fin du match amical entre Manchester United et le Milan AC a été marquée par une scène frappante, impliquant plusieurs joueurs de la formation anglaise et l'ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim.

Manchester United s'est incliné face au Milan AC sur le score de 4-2, samedi, après avoir mené à deux reprises durant la rencontre, avant que la formation italienne ne renverse la situation dans les dernières minutes.

Harry Maguire et Patrick Dorgu ont inscrit les buts de United, tandis que Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek ont marqué les buts du Milan AC.

Après le coup de sifflet final, Amorim, qui dirige actuellement le Milan AC, a retrouvé plusieurs de ses anciens joueurs de Manchester United. Alors que la plupart des membres de l'équipe se sont empressés de le saluer et de lui serrer la main, les images ont montré Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Diogo Dalot se tenir à l'écart, aucun d'eux ne se dirigeant vers l'entraîneur portugais ni ne l'étreignant.

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Rashford est associé au différend le plus manifeste avec Amorim, après être sorti des plans de l'entraîneur et avoir disputé deux périodes de prêt loin d'Old Trafford, la première avec Aston Villa et la seconde avec Barcelone la saison dernière, selon le journal portugais A Bola.

Mainoo a lui aussi éprouvé des difficultés à obtenir un temps de jeu régulier durant la période d'Amorim, qui a été limogé de son poste d'entraîneur de Manchester United en janvier dernier, après une série de résultats difficiles ayant écarté l'équipe de la course au titre en Premier League.

Quant à l'indifférence de Dalot envers Amorim, elle a semblé surprenante et plus étonnante encore, en l'absence de tout différend public connu entre les deux hommes.

L'entraîneur avait publiquement critiqué le niveau du latéral portugais, mais Dalot avait ensuite fait l'éloge de son ancien entraîneur, affirmant que ses exigences avaient contribué à relever les standards de performance au sein de l'équipe.

Michael Carrick a assuré la direction de Manchester United à titre provisoire avant d'obtenir le poste de manière permanente, à la faveur de l'amélioration des résultats de l'équipe, tandis que la victoire sur le Milan AC, malgré son caractère amical, a offert au nouvel entraîneur de United un coup de pouce moral face à l'équipe d'Amorim.

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