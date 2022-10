VIDEO - L'incroyable vent de Cristiano Ronaldo à une légende de Manchester United

Avant la rencontre entre Man Utd et West-Ham, l'international portugais a totalement ignoré une légende des Red Devils à son entrée sur la pelouse.

Cristiano Ronaldo n'a pas été épargné par les critiques ces dernières semaines suite à ses états d'âmes et à son refus d'entrer en jeu contre Tottenham. Si Erik Ten Hag a visiblement pardonné à l'international portugais, qui a présenté ses excuses, de nombreux consultants ont jugé le quintuple Ballon d'Or et parmi eux de nombreuses légendes de Manchester United.

CR7 rancunier

Certains comme Roy Keane ont défendu Cristiano Ronaldo, même s'il apparaît en tort dans cette affaire, en comprenant la frustration d'une légende qui n'est pas assez respectée et d'autres n'ont pas hésité à le condamner. C'est notamment le cas de Gary Neville, ancien coéquipier du Portugais lors de son premier passage à Manchester United.

Alors forcément, ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Si Cristiano Ronaldo ne doit pas regarder tout ce qui se dit et s'écrit à son sujet, il a certainement entendu les critiques de l'ancien international anglais à son encontre. Et ça n'est pas passé. En effet, alors que Cristiano Ronaldo entrait sur le terrain pour s'échauffer avant le match de Premier League de Man United contre West Ham, il a salué les experts de Sky Sports Louis Saha et Jamie Redknapp mais a ignoré Gary Neville.

La légende de Manchester United, qui a été parmi ceux qui ont critiqué son ex-coéquipier récemment, s'est tenue maladroitement en arrière-plan, derrière les deux autres hommes avec une moue en disant long sur sa gêne, avant de plaisanter plus tard en disant qu'il n'était "pas sur la liste des cartes de Noël" de l'international portugais.

Gary Neville a donc connu les méfaits de l'hiver avant l'heure en prenant un vent glacial ce dimanche à Old Trafford. Nul doute que l'ancien international anglais s'en remettra, mais le message est passé de la part de Cristiano Ronaldo. Le vent à Neville survient quelques mois après que la même chose soit arrivée à son collègue Jamie Carragher, qui a été snobé par Ronaldo après avoir critiqué le joueur de 37 ans.

Ronaldo, quant à lui, était de retour dans le onze de départ de United après avoir été écarté pour le match nul 1-1 contre Chelsea la semaine dernière pour avoir refusé d'entrer en jeu comme remplaçant contre Tottenham. L'international portugais n'a pas marqué face à West-Ham, mais Manchester United l'a emporté et doit désormais se déplacer jeudi prochain à la Real Sociedad.