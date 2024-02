VIDEO : L'incroyable CSC de Benzema

Benzema a marqué contre son camp en Ligue des champions de l'AFC jeudi

Le cauchemar de Karim Benzema à Al-Ittihad s'est encore aggravé, la légende française ayant marqué contre son camp en Ligue des champions de l'AFC jeudi.

Benzema a été titularisé en attaque lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'AFC entre l'Ittihad et le club ouzbek de Navbahor, jeudi. Le premier match s'est soldé par un match nul 0-0, mais Benzema a involontairement donné l'avantage à Navbahor lors du deuxième match en envoyant une tête hors de portée de son propre gardien sur un coup de pied arrêté. L'Ittihad s'est toutefois ressaisi grâce à un but d'Abderrazak Hamdallah et à un but contre son camp de Toma Tabatadze, qui lui ont permis de remporter une victoire essentielle.

Il a été rapporté que Benzema est actuellement malheureux à l'Ittihad et qu'il a été lié à un transfert surprise dans le championnat saoudien, à Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lors de la fenêtre de transfert de janvier. L'ancienne star du Real Madrid a également été liée à Manchester United, bien que les Red Devils aient rapidement pris leurs distances par rapport à ces rumeurs.

Après le match de jeudi en Ligue des champions de l'AFC, Benzema se préparera à affronter Al-Wehda ce week-end. Le club est actuellement cinquième de la Pro League saoudienne, à 22 points du leader Al-Hilal.