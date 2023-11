Mbappé a complété son triplé contre Gibraltar samedi en réalisant un lob à longue distance qui porte à 300 le nombre de ses buts en carrière.

Le capitaine de l'équipe de France avait déjà trouvé le chemin des filets à deux reprises alors que son équipe commençait à anéantir ses adversaires, mais il a gardé le meilleur pour la fin avec son troisième but. Repérant le gardien de but sur sa ligne, Mbappé a tiré à quelques mètres de la ligne médiane, réalisant ainsi un magnifique coup du chapeau et atteignant le nombre stupéfiant de 300 buts en carrière à l'âge de 24 ans seulement. La star du Paris Saint-Germain est désormais troisième sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la France.

Kylian Mbappé est sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, mais il n'a pas encore reçu de Ballon d'Or, le dernier lauréat en date étant Lionel Messi, âgé de 36 ans. Le joueur de 24 ans visera ces récompenses dans les années à venir et, maintenant qu'il a inscrit 300 buts en carrière, il pourrait bien devenir l'un des plus grands buteurs de tous les temps.

Fait remarquable, Messi a inscrit 821 buts dans sa carrière, tandis que Cristiano Ronaldo, 38 ans, en est à 865. En plus de ses exploits individuels, Mbappé visera les plus grands trophées, que ce soit au PSG ou dans un autre club à l'avenir.

Mbappe pourrait être aligné avec la France lors du dernier match de qualification pour l'Euro 2024, mardi, contre la Grèce, avant que le Paris Saint-Germain ne reprenne le chemin de la Ligue 1, vendredi, contre Monaco.