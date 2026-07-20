Les caméras ont immortalisé une étreinte qui s'est rapidement répandue à travers le monde entre la légende argentine Lionel Messi et la jeune star espagnole Lamine Yamal, lors de la finale de la Coupe du monde 2026 remportée par la Roja sur le score de 1-0, dimanche.

Quelques heures après le sacre de la Roja, Lamine Yamal a dévoilé le contenu de son échange avec Lionel Messi, l’un des moments les plus emblématiques de la finale.

Dès le coup de sifflet final, le jeune attaquant s’est discrètement écarté des célébrations pour rejoindre Messi, encore sur la pelouse, visiblement marqué par la défaite. Les deux joueurs se sont serré la main avant de s’offrir une étreinte brève mais intense, immortalisée par les caméras et aussitôt relayée sur les réseaux sociaux.

Le jeune attaquant espagnol a expliqué s’être approché du capitaine argentin pour lui témoigner son respect et lui apporter son soutien dans l’un des moments les plus douloureux de sa carrière.

« Je lui ai simplement dit : “Je suis désolé” », a-t-il confié au site de beIN Sports, évoquant un joueur qu’il qualifie souvent de modèle et d’idole.

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L’attaquant espagnol a également indiqué que Messi l’avait félicité pour son titre et pour ses performances tout au long du tournoi, transformant ainsi cette brève conversation en un échange de respect entre deux joueurs se trouvant à des étapes totalement différentes de leur carrière.

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