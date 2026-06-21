L'équipe d'Espagne a entamé sa campagne dans la Coupe du monde 2026 par une large victoire face à son homologue saoudienne, ravivant ainsi le souvenir de sa défaite historique face à l'Allemagne (0-8).

Les coéquipiers de Lamine Yamal se sont facilement imposés 4-0 ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors de la deuxième journée du premier tour.

Les Espagnols ont immédiatement imposé leur rythme, portés par Lamine Yamal, de retour dans le onze de départ après avoir été remplaçant contre le Cap-Vert.

C’est logiquement lui qui a ouvert le score pour les « Matadors » dès la 10^e minute, reprenant du droit un centre à ras de terre de Mikel Oyarzabal pour loger le ballon au fond des filets et signer son premier but dans la compétition.

La tempête espagnole ne s’est pas arrêtée là : Oyarzabal a doublé la mise à la 21^e minute du droit, en reprenant un ballon relâché par la défense saoudienne.

Trois minutes plus tard, l’attaquant de la Real Sociedad doublait la mise d’une tête sur un centre de Dani Olmo, avant de conclure du gauche pour le troisième but ibérique.

Les Saoudiens ont tenté de réagir ensuite, sans toutefois inquiéter Unai Simón, et la mi-temps s’est conclue sur ce score de 3-0.

Malgré les remplacements de Yamal et Oyarzabal dès la reprise, ordonnés par le sélectionneur Luis de la Fuente, la domination espagnole ne s’est pas démentie.

Dès la 4^e minute de la seconde période, le défenseur saoudien Hassan Tambakti expédie malheureusement le ballon dans ses propres filets, offrant à l’Espagne un quatrième but contre son camp.

Le latéral espagnol Marc Cucurella a en effet enroulé sa frappe depuis l’intérieur de la surface, que le gardien Mohammed Al-Owais a repoussé avec difficulté ; le ballon a alors heurté Hassan Tambakti avant de finir au fond des filets.

À la 2e minute du temps additionnel, Ferran Torres a bien cru marquer le cinquième but de la « Roja », mais l’arbitre, après consultation de la vidéo, a annulé la réalisation pour hors-jeu.

Les coéquipiers de Salman Al-Faraj n’ont jamais réussi à inverser la tendance, et la « Roja » a finalement décroché sa première victoire dans la Coupe du monde 2026, après un nul blanc contre le Cap-Vert lors de la première journée.

Les coéquipiers de Salman Al-Faraj, eux, subissent une nouvelle défaite retentissante qui rappelle le souvenir douloureux du 8-0 infligé par l’Allemagne lors de la phase de groupes du Mondial 2002.

Avec ce succès, l’Espagne prend la tête du groupe H (4 points), tandis que l’Arabie saoudite stagne à la dernière place (1 point), en attendant le second match de la journée, lundi à 04h00, entre l’Uruguay et le Cap-Vert.

Les Saoudiens, qui doivent impérativement battre le Cap-Vert lors de la troisième journée pour espérer atteindre les seizièmes de finale, tandis que l’Espagne s’attaquera à l’Uruguay dans un match qui s’annonce indécis.