VIDEO : l'énorme colère de Cristiano Ronaldo !

Le Portugais s'est laissé emporter par ses émotions en quittant le terrain à la mi-temps, alors que son équipe était menée 1-0 par Al-Wehda.

La vie en Arabie Saoudite n'est pas si rose que prévue pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais ne s'attendait certainement pas à connaître autant de difficultés avec son nouveau club, Al-Nassr. Ces dernières semaines, le club saoudien a laissé la place de leader au classement et multiplie les contre-performances.

Al-Nassr voulait relever la tête ce lundi soir en retrouvant le chemin de la victoire face Al-Wehda, afin de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Néanmoins, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Cristiano Ronaldo et ses coéqupiers.

Ronaldo n'a pas pu cacher sa frustration à la mi-temps de la demi-finale de la Coupe du Roi perdue lundi contre Al-Wehda. Al-Nassr a atteint la pause avec un score de 1-0, grâce à une superbe bicyclette de Jean-David Beauguel, qui a permis à Ronaldo de s'en prendre à l'équipe d'entraîneurs en sortant du terrain.

Ronaldo a marqué 11 fois pour Al-Nassr depuis son arrivée de Manchester United, mais il pourrait finir la saison sans remporter le moindre trophée cette saison alors qu'Al-Nassr était en tête du classement en championnat lors de sa signature et était encore en lice en Supercoupe et en Coupe.

La défaite contre Al-Wehda a mis fin aux espoirs de victoire en Coupe de son équipe, tandis qu'Al-Nassr est également à trois points de la tête du championnat et a joué un match de plus que le leader Al-Ittihad. Al-Nassr et Ronaldo feront leur retour en Pro League saoudienne vendredi, à l'occasion de la réception d'Al-Raed.