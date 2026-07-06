Vinícius Júnior, la star de la Seleção, a été salué pour son fair-play à l'égard d'Erling Haaland après la rencontre de dimanche.

Haaland a permis à la Norvège d’éliminer le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde en inscrivant les deux buts de son équipe.

Malgré l’abattement qui a gagné le camp brésilien, et tout particulièrement Vinícius, l’un des meilleurs éléments de sa sélection dans ce Mondial, la star du Real Madrid a fait preuve d’un remarquable esprit sportif.

Après la rencontre, alors qu’Haaland s’exprimait devant les médias, l’interview a été soudainement interrompue par l’intervention de Vinícius Junior.

Alors que l’attaquant norvégien s’exprimait devant les caméras, Vinícius s’est approché pour lui serrer la main et le féliciter, avant de repartir, permettant à Haaland de poursuivre son interview. Un geste fair-play largement salué sur les réseaux sociaux.







