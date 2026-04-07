Vidéo : Kane aggrave les ennuis du Real et bat à nouveau son record

Le Bayern Munich a réalisé un début de deuxième mi-temps époustouflant, bouleversant les plans du Real Madrid à domicile, lors du match qui se déroule actuellement au stade du Bernabéu pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

L'équipe bavaroise avait terminé la première mi-temps sur un but surprise à la 41e minute, inscrit par le Colombien Luis Díaz alors que la défense merengue était prise au dépourvu.

Dès le début de la seconde mi-temps, l'Anglais Harry Kane a aggravé la situation pour l'équipe royale avec un tir puissant et précis depuis l'extérieur de la surface de réparation qui a trouvé le chemin des filets du gardien Lunin, sous les yeux stupéfaits de tous les spectateurs présents au stade du Real.

Selon le site Squawka, Harry Kane a consolidé sa place de meilleur buteur anglais en une seule saison de Ligue des champions.

Le site a déclaré : « Le plus grand nombre de buts marqués par un joueur anglais en une seule saison dans l'histoire de la Ligue des champions est de 11, un record établi par Harry Kane lors de la saison 2024-2025.

Le réseau a confirmé que Kane a égalé ce chiffre (11) aujourd’hui et qu’il ne lui manque plus qu’un but pour battre son propre record ».

De son côté, Opta a ajouté : « Harry Kane a marqué ou délivré une passe décisive lors de quatre matches consécutifs en Ligue des champions contre le Real Madrid (deux buts et deux passes décisives), ce qui constitue le record de la plus longue série de matches contre les Merengues dans l’histoire de la compétition ».

Elle a précisé que ce record avait déjà été atteint par le duo Giovanni Elber (ancienne star du Bayern) en 2002 et Aubameyang, ancienne star de Dortmund, en 2017.