Alors que tous les regards étaient tournés vers le tirage au sort de la Ligue des champions à Monaco, d'autres événements bien plus brûlants se déroulaient en coulisses. Les caméras ont capté ce qui aurait dû rester secret : le vice-président du Barça face à face avec le président de l'Atlético Madrid.

Les caméras de la chaîne TNT ont saisi, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, une image qui a mis le feu aux poudres parmi les supporters du Barça dans la salle des Princes Grimaldi à Monaco, avant le début du tirage au sort de la Ligue des champions ce jeudi.

Les objectifs ont montré un long et intrigant échange entre Rafa Yuste, vice-président du FC Barcelone et représentant officiel du club lors du tirage, et Enrique Cerezo, président de l'Atlético Madrid, dans les coulisses de la cérémonie.

Cette rencontre directe est survenue à un moment particulièrement sensible, quelques heures seulement après que l'Atlético Madrid a publié un nouveau communiqué officiel, dans lequel il a définitivement fermé la porte à toute tentative du Barça de négocier le recrutement de l'attaquant argentin Julian Alvarez, que l'entraîneur Hansi Flick et le directeur sportif Deco placent en tête de leurs cibles pour renforcer l'attaque après le départ attendu de Robert Lewandowski.

Le président du Barça, Joan Laporta, avait tendu hier un rameau d'olivier à l'Atlético Madrid dans une tentative d'ouvrir la porte à la négociation, mais la réponse a été aussi ferme que rapide.

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En effet, malgré l'absence de « l'Araignée » Julian Alvarez aux entraînements de l'Atlético dans la ville de Majadahonda pour la deuxième journée consécutive sous prétexte de « maladie », le club madrilène a publié un communiqué encore plus tranchant que le précédent, cette fois cosigné avec le groupe « Apollo », propriétaire du club, pour confirmer catégoriquement les déclarations publiques du président Enrique Cerezo et du directeur général Miguel Angel Gil refusant totalement de négocier avec le Barça.

Pour l'heure, les détails de l'échange en aparté entre Yuste et Cerezo n'ont pas été révélés, mais tous les indices, et le dernier en date étant le communiqué de l'Atlético soutenu par les nouveaux propriétaires, confirment que le Barça frappe à une porte de fer et que la direction des Colchoneros n'a pas l'intention de reculer d'un pas dans le dossier de son attaquant vedette.